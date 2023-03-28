TikTok стал самым скачиваемым приложением в мире

Сервис для создания и обмена короткими видео TikTok обошёл «Инстаграм»* и вышел на первое место по числу скачиваний на мобильные устройства в первом квартале 2023 года.

Видеохостинг от китайской ByteDance также лидирует по количеству денег, которые пользователи тратят в приложении — тут TikTok уже давно опережает YouTube и онлайн-кинотеатр Disney+.

Фото: data.ai

С начала марта правительство США рассматривает возможность запретить работу TikTok на территории страны. Утверждается, что власти Китая могут использовать данные пользователей в своих политических целях против американского народа.

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* — Meta признана в России экстремистской организацией. Социальные сети «Инстаграм» и «Фейсбук», упомянутые в материале, запрещены на территории РФ.