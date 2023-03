«Даже не могу запустить игру» — геймеры уничтожают The Last of Us на ПК

28 марта состоялся релиз ремейка The Last of Us на ПК. Судя по всему, в отличие от большинства портов игр PlayStation, «Одни из нас» не могут похвастаться стабильной работой даже на самых мощных сборках.

На момент публикации заметки отзывы на игру в Steam дошли до отметки «В основном отрицательные» — только 36% рекомендуют игру. В основном пользователи жалуются на чрезвычайно долгую компиляцию шейдеров, которая нужна для стабильной производительности.

Фото: Steam

Если во многих ПК-играх процесс занимает несколько минут, то в The Last of Us ожидание может составлять до нескольких часов. Самое страшное, что во время компиляции игра может вылететь, после чего её нужно будет начинать сначала. В итоге геймеры могут прождать больше двух часов, так и не поиграв — после этого возврат средств будет недоступен.

Отрывки из некоторых отзывов в Steam

Даже не могу запустить игру, вылетает на стадии компиляции шейдеров.

Компиляция шейдеров длится больше положенного времени на возврат средств, не, ну это пять!

Два часа компиляции шейдеров. Отвратительная оптимизация. Uncharted 4 «летал» на высоких. Демка Resident Evil 4 тоже выдаёт 60 FPS с более чем достойной картинкой. Тут кое-как 30 кадров на низко-средних.

Столько лет ожидания и надежд, а что в итоге? Мыльный Джоэл, мыльная Сара и 25 FPS на RTX 3070, отсутствие полного экрана и двухчасовая загрузка шейдеров на SSD…

Пока что неиграбельно, самая долгая компиляция шейдеров за всю мою жизнь, а после — периодические вылеты, стоит подождать патча.

Sony и разработчики порта из Iron Galaxy пока не комментировали ситуацию.