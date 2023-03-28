В Dota 2 может измениться система рейтинга — её скопируют из CS:GO и шахмат

Датамайнер DOTA_DM поделился обнаруженными в файлах Dota 2 строчками кода — они указывают на то, что разработчики собираются ввести в игру новую систему рейтинга.
Сейчас в «Доте» используют рейтинг Эло или систему «50–50». Обнаруженные строчки намекают на появление системы Глико — это улучшенная версия текущей модели, которая учитывает ещё и количество матчей. Чем больше игр проводит человек, тем меньше будет разброс (коэффициент отклонения от общей нормы).
Фото: DOTA_DM
Систему Глико активно используют на шахматных порталах (например, Chess.com) — изначально за победы и поражения отнимают много очков, пока игрок не проведёт достаточное число матчей.
Эта же модель используется в других играх Valve (CS:GO, Team Fortress 2, Dota Underlords), а также Splatoon 3 и Quake.
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