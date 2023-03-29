HBO уже запланировала третий сезон «Дома дракона»

Издание Deadline сообщило, что HBO уже одобрила третий сезон «Дома дракона», хотя второй ещё даже не вышел. Судя по всему, в компании уверены, что второе шоу примут так же тепло, как и первое.

Также стало известно, что во втором сезоне немного сократят количество эпизодов — их будет восемь вместо десяти. Это связано с обновлённой стратегией HBO по долгосрочной поддержке своих проектов.

Что ещё касается второго сезона шоу, его производство в Великобритании начнётся в начале апреля, но сколько оно займёт, неизвестно.

«Дом дракона» — приквел «Игры престолов», рассказывающий о внутренней войне между Таргариенами. Шоу получило восторженные отзывы от критиков и аудитории. Второй сезон выйдет не раньше 2024 года.