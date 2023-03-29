HBO уже запланировала третий сезон «Дома дракона»
Поделиться
Издание Deadline сообщило, что HBO уже одобрила третий сезон «Дома дракона», хотя второй ещё даже не вышел. Судя по всему, в компании уверены, что второе шоу примут так же тепло, как и первое.
Также стало известно, что во втором сезоне немного сократят количество эпизодов — их будет восемь вместо десяти. Это связано с обновлённой стратегией HBO по долгосрочной поддержке своих проектов.
Что ещё касается второго сезона шоу, его производство в Великобритании начнётся в начале апреля, но сколько оно займёт, неизвестно.
Материалы по теме
«Дом дракона» — приквел «Игры престолов», рассказывающий о внутренней войне между Таргариенами. Шоу получило восторженные отзывы от критиков и аудитории. Второй сезон выйдет не раньше 2024 года.
Комментарии
- 29 марта 2023
-
09:51
-
09:33
-
09:09
-
08:39
-
01:57
-
00:10
- 28 марта 2023
-
23:41
-
23:19
-
22:47
-
21:59
-
21:55
-
21:38
-
20:57
-
20:40
-
20:19
-
20:03
-
19:20
-
18:44
-
18:42
-
18:15
-
18:00
-
17:35
-
17:27
-
17:26
-
17:02
-
16:54
-
16:46
-
16:36
-
16:15
-
16:10
-
15:43
-
15:30
-
15:07
-
14:56
-
14:44
Партнерский контент