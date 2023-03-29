Звезда «Наследников» Мэттью Макфэдиен сыграет в «Дэдпуле 3»

Издание Deadline сообщило о пополнении актёрского состава «Дэдпула 3». В ленте сыграет Мэттью Макфэдиен, известный по сериалу «Наследники» и фильму «Гордость и предубеждение».

Какая роль досталась Макфэдиену, не разглашается. Ранее актёр не снимался в проектах Marvel Studios, поэтому для него это будет дебют в киновселенной Marvel.

«Дэдпул 3» расскажет историю о Росомахе и Дэдпуле. Какой именно будет сюжет, пока держится в секрете. Однако можно не сомневаться, что большую роль в нём сыграют мультивселенная и различные манипуляции с ней.

Роль Дэдпула в ленте исполнит Райан Рейнольдс, а Росомаху сыграет Хью Джекман. Помимо них и Макфэдиена, других актёров пока что не объявляли.

«Дэдпул 3» выйдет 8 ноября 2024 года.