Звезда «Наследников» Мэттью Макфэдиен сыграет в «Дэдпуле 3»
Поделиться
Издание Deadline сообщило о пополнении актёрского состава «Дэдпула 3». В ленте сыграет Мэттью Макфэдиен, известный по сериалу «Наследники» и фильму «Гордость и предубеждение».
Какая роль досталась Макфэдиену, не разглашается. Ранее актёр не снимался в проектах Marvel Studios, поэтому для него это будет дебют в киновселенной Marvel.
«Дэдпул 3» расскажет историю о Росомахе и Дэдпуле. Какой именно будет сюжет, пока держится в секрете. Однако можно не сомневаться, что большую роль в нём сыграют мультивселенная и различные манипуляции с ней.
Материалы по теме
Роль Дэдпула в ленте исполнит Райан Рейнольдс, а Росомаху сыграет Хью Джекман. Помимо них и Макфэдиена, других актёров пока что не объявляли.
«Дэдпул 3» выйдет 8 ноября 2024 года.
Комментарии
- 29 марта 2023
-
09:51
-
09:33
-
09:09
-
08:39
-
01:57
-
00:10
- 28 марта 2023
-
23:41
-
23:19
-
22:47
-
21:59
-
21:55
-
21:38
-
20:57
-
20:40
-
20:19
-
20:03
-
19:20
-
18:44
-
18:42
-
18:15
-
18:00
-
17:35
-
17:27
-
17:26
-
17:02
-
16:54
-
16:46
-
16:36
-
16:15
-
16:10
-
15:43
-
15:30
-
15:07
-
14:56
-
14:44
Партнерский контент