Энтони Маки и актриса из «Невероятного Халка» — на съёмках новой части «Капитана Америка»

Сейчас активно идут съёмки новой части «Капитана Америка» с подзаголовком «Новый мировой порядок», а в Сети появляется множество фотографий с производственного процесса.

На свежих фото можно увидеть Энтони Маки, который будет играть Сэма Уилсона, нового Капитана Америка, а также актрису Лив Тайлер. Она вернётся к роли Бетти Росс из «Невероятного Халка». Бетти — дочь генерала Росса, которого ранее играл Уильям Хёрт. В новой ленте его сыграет Харрисон Форд.

Также на фото можно заметить, что персонажи находятся на похоронах. Кого именно будут хоронить, неизвестно.

Снимет фильм Джулиус Она, а антагонистом ленты выступит Лидер, которого сыграет Тим Блейк Нельсон.

«Капитан Америка: Новый мировой порядок» выйдет 3 мая 2024 года.