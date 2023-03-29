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Когда вернётся шоу «Что было дальше?»: дата выхода, где смотреть онлайн

Шоу «Что было дальше?» вернётся 1 апреля
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Издание ТАСС сообщило, что юмористическое шоу «Что было дальше?» возвращается. Первый выпуск нового сезона проекта выйдет на платформе «VK видео» уже 1 апреля. Новые выпуски будут выходить эксклюзивно на этой площадке.

Примечательно, что посмотреть прошлые выпуски «Что было дальше?» на YouTube больше нельзя — теперь все они доступны только в VK, в сообществе LABELCOM.

Напомним, в декабре 2022 года холдинг VK купил студию Medium Quality, которая снимала «Что было дальше?» и «Внутри Лапенко». После этого контент студии будет выходить только в VK.

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Последний выпуск шоу вышел в начале 2022 года на YouTube и собрал 32 млн просмотров. Гостями стали Анастасия Волочкова и Владимир Винокур.

«Что было дальше?» — шоу, в котором комики Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков, Эмир Кашоков, Рустам Рептилод, Илья Макаров и Тамби Масаев в юмористической форме общаются с приглашёнными гостями и пытаются угадать продолжение одной из рассказанных ими историй.

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