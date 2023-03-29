Сборы «Чебурашки» в России и странах СНГ превысили 7 млрд рублей

«Чебурашка» уже стал настоящим феноменом российского кинопроката. Лента Дмитрия Дьяченко за почти три месяца собрала более 6,5 млрд рублей — невероятный результат для рынка.
Как сообщает «Бюллетень кинопрокатчика», общие сборы картины в России и странах СНГ недавно превысили 7 млрд рублей. Всего на фильм сходили около 23,4 млн зрителей из территории стран Содружества — ещё один необычно высокий показатель.
При этом «Чебурашка» уже две недели транслируется в цифре: картину можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. За первые четыре дня просмотры новинки превысили показатель в 1 млн — это новый рекорд сервиса.
Тем временем у авторов уже есть планы на развитие франшизы о Чебурашке. Речь идёт как о выходе продолжений картины, так и о спин-оффах и других произведениях по мотивам.
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