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Сборы «Чебурашки» в России и странах СНГ превысили 7 млрд рублей

Сборы «Чебурашки» в России и странах СНГ превысили 7 млрд рублей
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«Чебурашка» уже стал настоящим феноменом российского кинопроката. Лента Дмитрия Дьяченко за почти три месяца собрала более 6,5 млрд рублей — невероятный результат для рынка.

Как сообщает «Бюллетень кинопрокатчика», общие сборы картины в России и странах СНГ недавно превысили 7 млрд рублей. Всего на фильм сходили около 23,4 млн зрителей из территории стран Содружества — ещё один необычно высокий показатель.

При этом «Чебурашка» уже две недели транслируется в цифре: картину можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. За первые четыре дня просмотры новинки превысили показатель в 1 млн — это новый рекорд сервиса.

Тем временем у авторов уже есть планы на развитие франшизы о Чебурашке. Речь идёт как о выходе продолжений картины, так и о спин-оффах и других произведениях по мотивам.

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