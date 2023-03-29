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Крис Пратт ответил на критику своей озвучки Марио в мультфильме Super Mario Bros.

Крис Пратт ответил на критику своей озвучки Марио в мультфильме Super Mario Bros.
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В предстоящем мультфильме Super Mario Bros. самого известного усатого водопроводчика озвучил Крис Пратт. Из-за этого многие фанаты похоронили картину ещё до её выхода, поскольку посчитали, что актёр явно не подходит для такой роли.

Пратт посетил канал ExtraTV и обратился ко всем критикам. Актёр призвал посмотреть проект прежде, чем критиковать его работу над ним. Также Пратт отметил, что понимает переживания фанатов по этому поводу.

Знаете, сначала приходите смотреть мультфильм. Сходите и посмотрите его, и тогда мы сможем это обсудить. Возможно, вам нужно будет посмотреть его дважды. Но я вас понимаю. Вы же не хотите, чтобы кто-то пришёл и цинично уничтожил саундтрек вашей юности. Много сил было вложено в то, чтобы этого не случилось.
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Производством картины занимаются студия Illumination и компания Nintendo. Мультфильм Super Mario Bros. выйдет 5 апреля, однако до России лента официально не доберётся.

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