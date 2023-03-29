Вышел третий эпизод третьего сезона сериала «Тед Лассо»

Сегодня на Apple TV+ состоялась премьера третьего эпизода третьего сезона сериала «Тед Лассо». 47-минутный эпизод посвящён важным перестановкам в «Ричмонде», с которыми оказывается не согласен Джейми. Тем временем Тед узнаёт, что в его родном Канзасе также происходит кое-что необычное.

Эпизод можно посмотреть с русской озвучкой и русскими субтитрами.

Третий сезон «Теда Лассо» посвящён противостоянию тренера ФК «Ричмонд» Теда Лассо со своим бывшим помощником Нейтаном Шелли, который ныне возглавляет «Вест Хэм Юнайтед». Клуб принадлежит бывшему мужу владелицы «Ричмонда», и в сериале он считается одним из фаворитов всего чемпионата.

В третьем сезоне «Теда Лассо» будет 12 эпизодов. Новые эпизоды выходят каждую среду. Четвёртая серия выйдет 5 апреля, а финал покажут 31 мая.