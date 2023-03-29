В ремейке Resident Evil 4 нашли способ открывать запертые двери

Ремейк Resident Evil 4 вышел совсем недавно, а игроки уже находят самые разные способы по сокращению времени прохождения игры. Стример под ником AdmiralBahroo недавно показал невероятно полезный трюк, с помощью которого можно пройти сквозь запертые двери и открывать их с другой стороны.
Видео доступно на Twitch-канале AdmiralBahroo. Права на видео принадлежат AdmiralBahroo/Capcom
Для воплощения трюка необходимо встать спиной к двери, нажать кнопку действия, а затем резко прицелиться и идти назад. Если всё получится, персонаж пройдёт сквозь объект и окажется на другой стороне. Пока что стабильнее всего трюк работает с винтовкой: пользователи уже ищут другое применение недавно найденному багу.
Подобный способ с закрытыми дверями может сильно сократить время прохождения Resident Evil 4. Если игроки смогут использовать его абсолютно во всех случаях, то когда-нибудь игру пройдут меньше чем за час.
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