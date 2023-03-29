Основатель группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков готовит музыкальный сериал

СТС и «Руки Вверх! Продакшн» начали съёмки многосерийной музыкальной драмы «Плакса». Она посвящена школьному буллингу. Шоураннер сериала — основатель культовой группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков, а главную роль в проекте доверили 15-летней актрисе Нике Жуковой.
Фото: «Бюллетень Кинопрокатчика»
Сюжет сериала расскажет о девочке Маше, отец которой, оставшись без работы, вынужден переехать с семьёй в небольшой городок Новоморск. Ранее Маша училась в столице, в школе на Рублёвке, новые одноклассники героини, особенно лидер школы и по совместительству певица Крис, не в восторге от новенькой и делают её жизнь невыносимой. В итоге травля девочки становится более жестокой, когда Маша влюбляется в парня Крис и собирает свою музыкальную группу под названием «Плакса».
В каждой серии будет одна уникальная песня и клип на неё.
Каждая песня посвящена какой-то проблеме главной героини. Будут два классных трека Вани Дмитриенко, версии хитов Цоя и «Сектора Газа» и много моего материала».
Режиссёром сериала выступает Андрей Силкин, известный по сериалу «Маргоша».
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