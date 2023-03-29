Илон Маск и технологические эксперты призвали остановить бурное развитие нейросетей

Илон Маск и более тысячи исследователей искусственного интеллекта подписали открытое письмо, призывающее все лаборатории по изучению ИИ на полгода приостановить разработку умных нейросетей. Причина — «серьёзные риски для общества и человечества».
В письме, опубликованном некоммерческим институтом Future of Life Institute, отмечается, что изучающие ИИ лаборатории сейчас заняты «неконтролируемой гонкой» по разработке и внедрению систем машинного обучения, «которые никто — даже их создатели — не может понять, предсказать или держать под контролем».
Мощные системы искусственного интеллекта следует разрабатывать только после того, как мы будем уверены, что их эффект будет положительным, а риски — управляемыми.
По заверению Маска, а также соучредителя Apple Стива Возняка и других известных людей из мира науки и IT, гонка в создании мощного ИИ грозит тем, что подобные системы в итоге полностью заменят людей.
Исследования и разработки в области искусственного интеллекта должны быть переориентированы так, чтобы в итоге сделать такие системы более точными, безопасными, прозрачными, надёжными, согласованными, заслуживающими доверия и лояльными.
При этом никто из представителей OpenAI (создатели GPT-4) не подписал это письмо. Между тем в документе говорится, что OpenAI сама заявляла о необходимости «независимой экспертизы» будущих систем ИИ для обеспечения их соответствия стандартам безопасности.
Лаборатории и независимые эксперты должны использовать эту паузу для совместной разработки и внедрения набора общих протоколов безопасности для проектирования и разработки передового ИИ, которые будут строго проверяться и контролироваться независимыми экспертами.
Газета «Известия» недавно обратила внимание на отчёт компании CB Insights, которая отметила, что в 2022 году инвестиции в технологии развития искусственного интеллекта упали на 34%.
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