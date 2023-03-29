Киберспортсмену с VAС-баном дали доступ к тесту Counter-Strike 2

Бывший киберспортсмен Ховик KQLY Товмасян похвастался тем, что, будучи забаненным античитом Valve, он получил приглашение на тест Counter-Strike 2. Об этом игрок сообщил в своём «твиттере».
Фото: Соцсети Ховика «KQLY» Товмасяна
Ранее Valve заявляла, что получившие VAC-блокировку в CS:GO геймеры не смогут играть в Counter-Strike 2. До истечения действия бана игроки не смогут принимать участие в матчах по Counter-Strike 2. А в ходе тестирования между сиквелом и CS:GO действуют общие временные блокировки.
Valve также рекомендует остерегаться мошенников, которые предлагают доступ к бете Counter-Strike 2. Издатель отметил, что единственный способ проверить доступ к ограниченному тесту — запустить CS:GO в Steam и проверить свой статус в главном меню.
Инсайдер и датамайнер Максим Gabe Follower Полетаев поделился в телеграм-канале очередной находкой. В файлах Counter-Strike 2 он нашёл цветные дымовые гранаты: зелёные, розовые, пурпурные и другие.
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