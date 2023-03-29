Джереми Реннер раскроет детали страшного инцидента со снегоуборочной машиной совсем скоро

Звезда «Мстителей» Джереми Реннер дал часовое интервью известной журналистке Дайан Сойер. Это его первое телевизионное интервью после тяжёлой травмы, которую он получил в результате аварии снегоуборочной машины в самом начале 2023 года.
Интервью называется «Джереми Реннер: интервью Дайане Сойер — история ужаса, выживания и триумфа». Его премьера состоится на канале ABC News 6 апреля. В беседе с ведущей актёр рассказал, что в результате этого несчастного случая он сломал восемь рёбер в четырнадцати местах, а также разорвал лёгкое и проткнул печень.
Я решил выжить. Вы не убьёте меня. Ни за что.
Трейлер интервью «Джереми Реннер: интервью Дайане Сойер — история ужаса, выживания и триумфа»
Видео доступно на YouTube-канале ABC News. Права на видео принадлежат ABC News.
В передаче также покажут семью Джереми и кадры, где артист восстанавливается после полученных травм. Напомним, в начале года Реннер попал в страшный инцидент. Во время уборки снега он хотел закрыть своего племянника от снегоуборочной машины и сам попал под неё. Врачи говорили об очень тяжёлом состоянии актёра, но в итоге всё обошлось.
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