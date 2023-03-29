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Джереми Реннер раскроет детали страшного инцидента со снегоуборочной машиной совсем скоро

Джереми Реннер раскроет детали страшного инцидента со снегоуборочной машиной совсем скоро
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Звезда «Мстителей» Джереми Реннер дал часовое интервью известной журналистке Дайан Сойер. Это его первое телевизионное интервью после тяжёлой травмы, которую он получил в результате аварии снегоуборочной машины в самом начале 2023 года.

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Интервью называется «Джереми Реннер: интервью Дайане Сойер — история ужаса, выживания и триумфа». Его премьера состоится на канале ABC News 6 апреля. В беседе с ведущей актёр рассказал, что в результате этого несчастного случая он сломал восемь рёбер в четырнадцати местах, а также разорвал лёгкое и проткнул печень.

Я решил выжить. Вы не убьёте меня. Ни за что.

Трейлер интервью «Джереми Реннер: интервью Дайане Сойер — история ужаса, выживания и триумфа»

Видео доступно на YouTube-канале ABC News. Права на видео принадлежат ABC News.

В передаче также покажут семью Джереми и кадры, где артист восстанавливается после полученных травм. Напомним, в начале года Реннер попал в страшный инцидент. Во время уборки снега он хотел закрыть своего племянника от снегоуборочной машины и сам попал под неё. Врачи говорили об очень тяжёлом состоянии актёра, но в итоге всё обошлось.

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