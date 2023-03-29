Бен Аффлек раскрыл важное камео в фильме «Флэш»
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В подкасте Smartless Бен Аффлек подтвердил, что в грядущем «Флэше» появится не только его Бэтмен, но и Чудо-женщина в исполнении Галь Гадот. Актёр заявил, что не хочет спойлерить фанатам, однако всё равно раскрыл детали её появления в фильме.
Не хочу спойлерить, но во «Флэше» будет сцена, где меня спасает Чудо-женщина во время драки с плохими парнями. Она спасает меня с помощью Лассо Истины. И после этого Бэтмен рассказывает о своих настоящих чувствах, о своей жизни и своей работе. Я такой: «Подождите минутку, я понял!»
При этом ранее источники авторитетного издания The Hollywood Reporter сообщали, что из «Флэша» вырезали камео прошлых супергероев киновселенной DC, включая Супермена Генри Кавилла и всё ту же Чудо-женщину Галь Гадот. Возможно, в Warner Bros. всё же передумали и решили оставить как минимум супергероиню.
Премьера «Флэша» запланирована на 16 июня 2023 года. Фильм уже посмотрел Том Круз — ему очень понравилось.
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