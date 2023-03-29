Нейросеть представила Леонардо Ди Каприо в образах из культовых сериалов
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Энтузиаст с помощью нейросети Midjourney представил знаменитого актёра Леонардо Ди Каприо в образах из сериалов «Мандалорец», «Игра престолов», «Острые козырьки», «Ходячие мертвецы», «Нарко», «Друзья», «Офис» и «Клан Сопрано».
Актёр идеально вписался в образы героев из этих нашумевших многосерийных проектов.
Леонардо Ди Каприо в образах героев из культовых сериалов
Леонардо Ди Каприо в образе героя из сериала «Острые козырьки»
Фото: Midjourney
Леонардо Ди Каприо в образе героя из сериала «Офис»
Фото: Midjourney
Леонардо Ди Каприо в образе героя из сериала «Игра престолов»
Фото: Midjourney
Леонардо Ди Каприо в образе героя из сериала «Мандалорец»
Фото: Midjourney
Леонардо Ди Каприо в образе героя из сериала «Ходячие мертвецы»
Фото: Midjourney
Леонардо Ди Каприо в образе героя из сериала «Нарко»
Фото: Midjourney
Леонардо Ди Каприо в образе героя из сериала «Клан Сопрано»
Фото: Midjourney
Леонардо Ди Каприо в образе героя из сериала «Друзья»
Фото: Midjourney
Пользователь Reddit под ником BlixtArt недавно использовал нейросеть Midjourney, чтобы показать, как бы в Хогвартсе выглядела самая весёлая и шумная вечеринка. Такое нам бы точно не показали в фильмах, пошутил BlixtArt.
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