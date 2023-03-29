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Okko выпустит документальный фильм о лидере группы «Король и Шут»

В апреле онлайн-кинотеатр Okko выпустит документальный фильм о жизни ныне покойного Михаила Горшенёва — основателя и лидера культовой панк-группы «Король и Шут». Точная дата выхода проекта пока неизвестна.

Авторы описывают ленту как «документальный блокбастер о любви, дружбе и музыке, посвящённый лидеру культовой панк-группы «Король и Шут» Михаилу Горшенёву».

Трейлер документального фильма «Михаил Горшенёв. Легенда о Короле и Шуте»

Видео доступно на YouTube-канале Okko. Права на видео принадлежат Okko.

В проекте снялись и рассказали о Горшке его родственники, близкие друзья и коллеги: Андрей Князев, Александр Балунов, Александр Щиголев, Яков Цвиркунов, лидер группы «Кукрыниксы» Алексей Горшенёв (родной брат Михаила Горшенёва), мама артиста Татьяна Ивановна Горшенёва, а также Сева Гаккель — музыкант и основатель клуба TaMtAm, где группа «Король и Шут» начинала свой путь.