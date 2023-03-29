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Эксперты выбрали идеальные настройки графики для ремейка Resident Evil 4 на ПК

Эксперты выбрали идеальные настройки графики для ремейка Resident Evil 4 на ПК
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Оказалось, что ремейк Resident Evil 4 не совсем идеально работает не только на консолях, но и на ПК. К этому выводу пришёл специалист Digital Foundry Алекс Батталия.

Батталия отметил, что экшен-хоррор выдаёт на ПК отличную графику, но он некорректно использует ресурсы даже флагманских видеокарт. А когда Леон не двигается, автоматически включается фильтр повышенной резкости — из-за этого края объектов в игре начинают мерцать. У переосмысления одной из самых влиятельных игр есть и другие технические шероховатости. Чтобы их решить, Алекс дал несколько советов по настройке графики.

Как оптимизировать работу ремейка Resident Evil 4 на ПК

  • Выключить трассировку лучей.
  • Выключить SSR.
  • Отключить улучшенное качество волос.
  • Назначить высокое качество текстур.
  • Включить AMD Fidelity FX CACAO вместо SSAO.
  • Качество освещения сделать высоким.
  • Отражение теней можно сделать высоким.
  • На ПК с бюджетными видеокартами включить систему сглаживания NVIDIA DLSS.

Анализ работы ремейка Resident Evil 4 на ПК

Видео доступно на YouTube-канале Digital Foundry. Права на видео принадлежат Capcom.

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