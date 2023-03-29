Эксперты выбрали идеальные настройки графики для ремейка Resident Evil 4 на ПК

Оказалось, что ремейк Resident Evil 4 не совсем идеально работает не только на консолях, но и на ПК. К этому выводу пришёл специалист Digital Foundry Алекс Батталия.

Батталия отметил, что экшен-хоррор выдаёт на ПК отличную графику, но он некорректно использует ресурсы даже флагманских видеокарт. А когда Леон не двигается, автоматически включается фильтр повышенной резкости — из-за этого края объектов в игре начинают мерцать. У переосмысления одной из самых влиятельных игр есть и другие технические шероховатости. Чтобы их решить, Алекс дал несколько советов по настройке графики.

Как оптимизировать работу ремейка Resident Evil 4 на ПК

Выключить трассировку лучей.

Выключить SSR.

Отключить улучшенное качество волос.

Назначить высокое качество текстур.

Включить AMD Fidelity FX CACAO вместо SSAO.

Качество освещения сделать высоким.

Отражение теней можно сделать высоким.

На ПК с бюджетными видеокартами включить систему сглаживания NVIDIA DLSS.

Анализ работы ремейка Resident Evil 4 на ПК

Видео доступно на YouTube-канале Digital Foundry. Права на видео принадлежат Capcom.