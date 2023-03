Пользователи сами решили технические проблемы The Last of Us на ПК

28 марта ремейк The Last of Us добрался до ПК. В отличие от большинства портов игр PlayStation, игра не может похвастаться стабильной работой даже на самых мощных сборках. Но игроки уже сами решили часть технических проблем.

Геймеры выяснили, что некоторые проблемы игры на ПК связаны с некорректной работой библиотеки декомпрессии Oodle 9.2.6. Игроки утверждают, что её замена на более старую версию 9.2.5 заметно улучшит производительность драматического приключения, а также ускорит компиляцию шейдеров.

Как улучшить работу ремейка The Last of Us на ПК

Один геймер поделился в Сети рабочей версией библиотеки Oodle на сайте Nexus Mods. Чтобы улучшить производительность, нужно скачать файл oo2core_9_win64.dll и поместить его в корневую директорию игры. Файл доступен на сайте NexusMods. Многие игроки уже подтвердили, что замена файла значительно улучшает работу ремейка The Last of Us на ПК.

Студия Naughty Dog отреагировала на критику игроков после ужасного старта ремейка The Last of Us на ПК. Представители компании заверили, что знают о возникших проблемах и делают всё, чтобы поправить положение.