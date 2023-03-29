Для Hogwarts Legacy вышел мод с русскими надписями и текстурами

Геймер и фанат «Гарри Поттера» под ником Alex Trin разработал модификацию, которая локализует на русский язык все текстуры и надписи в Hogwarts Legacy. Автор «кириллизировал» более 50 шрифтов, которые изначально доступны только на латинице, — многих из них нет в свободном доступе.

В результате мир игры заиграл новыми красками: газеты, вывески, письма и другие объекты теперь полностью переведены на русский язык. Так что рассматривать Хогвартс и его окрестности с модом станет куда атмосфернее и понятнее для русскоговорящих игроков.

Скачать модификацию с русскими текстурами можно по этой ссылке. Скачанные файлы нужно распаковать в папку с игрой по пути ...\HogwartsLegacy\Phoenix\Content\Paks\~mods.

Скриншоты

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.