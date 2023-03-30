Создатели чат-бота ChatGPT считают, что нейросеть скоро получит самосознание

За последние годы нейросети переживают невероятно бурное развитие. Если ещё несколько лет назад с их помощью можно было сгенерировать простейший текст со смешными оборотами, то последние образцы искусственного интеллекта способны вести полноценный разговор с человеком, программировать и создавать действительно симпатичные изображения.

Однако, как считает разработчик и инвестор Си Ци Чен, развитие нейросетей на этом не остановится. По его словам, в студии OpenAI уже вовсю тренируют чат-бот ChatGPT — пятая версия программы должна выйти в декабре. И разработчики на полном серьёзе планируют перевести его на новую ступень развития: с обычного ИИ (AI) до сильного ИИ, который будет обладать самосознанием, сможет делать выводы из полученной информации и самообучаться (AGI).

Мне сказали, что GPT5 должен завершить своё обучение в декабре этого года и что OpenAI ожидает, что он достигнет уровня AGI.

Это значит, что мы все будем горячо спорить о том, действительно ли он достигнет самосознания.

А это будет значить, что да.

При этом Чен отметил, что по некоторым признакам ChatGPT 4 уже можно назвать сильным ИИ. Прямо сейчас нейросеть способна обучать, помогать и даже обманывать людей — стоит только поставить перед ней более конкретные условия и задачу.

Тем временем миллиардеры и технологические эксперты бьют тревогу. Недавно они подписали письмо, в котором призвали остановить развитие нейросетей до тех пор, пока учёные не придумают, как ограничить их развитие до безопасного уровня относительно человека.