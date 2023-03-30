Квентин Тарантино раскрыл детали своего последнего фильма

В середине марта издание The Hollywood Reporter сообщило, что съёмки последнего фильма Квентина Тарантино стартуют уже осенью. Издание даже раскрыло название ленты и некоторые её детали. Сам режиссёр изначально не давал никаких комментариев по поводу картины, но недавно сделал это.

Режиссёр подтвердил, что фильмом действительно будет «Кинокритик», а его действия развернутся в Лос-Анджелесе 1970-х годов. Однако вопреки тому, что предполагали в The Hollywood Reporter, история не будет посвящена журналистке Полин Кейл — эту информацию Тарантино опроверг.

Кто сыграет в «Кинокритике» и когда ждать выход фильма, режиссёр не сообщил. Известно, что съёмочный процесс начнётся осенью этого года.

Тарантино говорил, что именно «Кинокритик» станет его последней лентой. После работы над картиной он больше не планирует снимать фильмы.