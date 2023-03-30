Ремейк The Last of Us сравнили на ПК и PS5
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На канале ElAnalistaDeBits, автор которого занимается сравнениями различных версий игр, вышло видео, в котором можно увидеть отличия ремейка The Last of Us на ПК и PS5. Также есть сравнения со Steam Deck.
В целом ПК-версия не особо сильно отличается от версии игры для PS5. В некоторых моментах проект выглядит чуть красивее и более детализировано, но это незначительно. На Steam Deck ремейк выглядит ожидаемо слабо.
Фото: ElAnalistaDeBits
Фото: ElAnalistaDeBits
Фото: ElAnalistaDeBits
Фото: ElAnalistaDeBits
Другие детали сравнения
- На ПК разрешение текстур чуть лучше, чем на PS5
- Физика воды и взаимодействие с ней лучше сделано на ПК. Это можно увидеть по небольшим волнам при взаимодействии с ними
- Дальность прорисовки на PS5 немного уступает ПК-версии
- Загрузки на PS5 происходят в пять раз быстрее. Для запуска игры консоли нужно 15 секунд, а на ПК требуется 54 секунды
Видео доступно на YouTube-канале ElAnalistaDeBits. Права на видео принадлежат Sony Interactive Entertainment.
Ремейк The Last of Us доступен на ПК и PS5. ПК-геймеры разгромили проект из-за ужасного технического состояния.
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