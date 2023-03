Ремейк The Last of Us сравнили на ПК и PS5

На канале ElAnalistaDeBits, автор которого занимается сравнениями различных версий игр, вышло видео, в котором можно увидеть отличия ремейка The Last of Us на ПК и PS5. Также есть сравнения со Steam Deck.

В целом ПК-версия не особо сильно отличается от версии игры для PS5. В некоторых моментах проект выглядит чуть красивее и более детализировано, но это незначительно. На Steam Deck ремейк выглядит ожидаемо слабо.

Фото: ElAnalistaDeBits

Фото: ElAnalistaDeBits

Фото: ElAnalistaDeBits

Фото: ElAnalistaDeBits

Другие детали сравнения

На ПК разрешение текстур чуть лучше, чем на PS5

Физика воды и взаимодействие с ней лучше сделано на ПК. Это можно увидеть по небольшим волнам при взаимодействии с ними

Дальность прорисовки на PS5 немного уступает ПК-версии

Загрузки на PS5 происходят в пять раз быстрее. Для запуска игры консоли нужно 15 секунд, а на ПК требуется 54 секунды

Видео доступно на YouTube-канале ElAnalistaDeBits. Права на видео принадлежат Sony Interactive Entertainment.

Ремейк The Last of Us доступен на ПК и PS5. ПК-геймеры разгромили проект из-за ужасного технического состояния.