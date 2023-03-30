Илон Маск стал самым популярным в «Твиттере», обогнав Барака Обаму
Поделиться
На сайте Книги рекордов Гиннесса сообщили о том, что аккаунт Илона Маска стал самым подписываемым в «Твиттере». Прошлым рекордсменом был бывший президент США Барак Обама.
Отмечается, что на аккаунт Маска подписано более 133 млн человек. У Обамы столько же, но миллиардер смог обогнать бывшего президента США. Барак Обама удерживал рекорд с 2020 года. С момента покупки «Твиттера» в октябре 2022 года на аккаунт миллиардера подписались более 23 млн пользователей, а ежедневно на него подписывается около 100 тыс. человек.
В «Твиттере около 450 млн активных пользователей в месяц, что означает, что около 30% из них подписаны на Маска. Вероятно, со временем это число будет увеличиваться.
Сам Маск покинет пост главы соцсети уже в конце этого года.
Комментарии
- 30 марта 2023
-
11:55
-
11:17
-
10:55
-
10:25
-
09:42
-
09:05
-
08:38
-
01:23
-
01:07
-
00:48
-
00:10
- 29 марта 2023
-
23:50
-
21:58
-
21:32
-
21:06
-
20:30
-
19:52
-
19:22
-
18:47
-
18:22
-
18:21
-
17:48
-
17:11
-
16:30
-
16:17
-
15:57
-
15:24
-
15:16
-
15:05
-
14:37
-
14:32
-
13:57
-
13:51
-
13:33
-
13:07
Партнерский контент