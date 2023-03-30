Илон Маск стал самым популярным в «Твиттере», обогнав Барака Обаму

На сайте Книги рекордов Гиннесса сообщили о том, что аккаунт Илона Маска стал самым подписываемым в «Твиттере». Прошлым рекордсменом был бывший президент США Барак Обама.

Отмечается, что на аккаунт Маска подписано более 133 млн человек. У Обамы столько же, но миллиардер смог обогнать бывшего президента США. Барак Обама удерживал рекорд с 2020 года. С момента покупки «Твиттера» в октябре 2022 года на аккаунт миллиардера подписались более 23 млн пользователей, а ежедневно на него подписывается около 100 тыс. человек.

В «Твиттере около 450 млн активных пользователей в месяц, что означает, что около 30% из них подписаны на Маска. Вероятно, со временем это число будет увеличиваться.

Сам Маск покинет пост главы соцсети уже в конце этого года.