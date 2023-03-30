Завершились съёмки продолжения сериала «Папины дочки»

Онлайн-кинотеатр Start и телеканал СТС объявили о завершении съёмок продолжения «Папиных дочек». Вместе с анонсом авторы показали новые кадры сериала, на которых можно увидеть знакомых персонажей.

Фото: Start/МТС

В центре сюжета нового сезона «Папиных дочек» вновь окажется семейство Васнецовых. В канун годовщины свадьбы Даша сбегает из дома и оставляет мужа Веника с четырьмя дочерьми. Помогать в воспитании девочек Венику будут Маша, Галина Сергеевна и другие члены семьи.

В новом шоу будет 20 эпизодов. Их поставил Александр Жигалкин, который работал над оригинальным сериалом. К своим ролям вернулся практически весь оригинальный актёрский состав, включая Екатерину Старшову в образе Пуговки. Премьера сериала «Папины дочки. Новые» ожидается в этом году.

Новые кадры из сериала

Фото: Start/МТС

Фото: Start/МТС

Фото: Start/МТС

Фото: Start/МТС