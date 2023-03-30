Критики поделятся важными деталями Star Wars Jedi: Survivor уже 3 апреля
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Стример и блогер Фрэнк Эллерб рассказал, что ему не терпится поделиться впечатлениями от Star Wars Jedi: Survivor. Это случится в понедельник, 3 апреля. Судя по всему, именно тогда и появятся первые мнения журналистов об игре.
Похоже, EA и Respawn устроили для представителей прессы и различных блогеров ивент, в рамках которого дали провести несколько часов в Star Wars Jedi: Survivor. Именно на основе этого и будут составлены впечатления.
Star Wars Jedi: Survivor — сиквел Star Wars Jedi: Fallen Order, в котором геймерам вновь предстоит играть за Кэла Кестиса, выполнять задания, путешествовать по планетам, сражаться с противниками и заниматься дополнительными активностями.
Star Wars Jedi: Survivor выйдет 28 апреля на ПК, PS5 и Xbox Series.
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