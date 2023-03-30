Мошенники нашли новый способ вымогательства денег через онлайн-банки

Телефонные мошенники начали использовать новую схему для получения доступа к онлайн-банку клиента. Злоумышленники обзванивают клиентов банка от имени сотрудников контакт-центра и заявляют о блокировке учётной записи онлайн-банка. Об этом рассказали в пресс-службе банка ВТБ.
В ходе разговора мошенники просят жертву сообщить пароль из СМС-сообщения, которое якобы поможет «возобновить работу сервиса». При этом они пытаются войти в учётную запись клиента. Там можно оформить и подтвердить онлайн-заявку на кредит, чтобы вывести полученные деньги на свой счёт.
В ВТБ предупредили, что при поступлении подобного звонка нужно положить трубку и уточнить информацию с помощью официальных аккаунтов банка в соцсетях. Третьим лицам ни в коем случае нельзя сообщать различные пароли и другую важную информацию о своём профиле.
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