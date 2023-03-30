Опрос: как вам новый логотип МТС

30 марта МТС провела большой ребрендинг, полностью сменив логотип. Дизайнеры отказались от привычного яйца и фирменного шрифта компании, перейдя на более минималистичный вариант.

Как рассказал генеральный директор МТС Вячеслав Николаев, небольшое изменение логотипа в 2019 оказалось недостаточным, поэтому в компании приняли решение провести полноценный ребрендинг. В Сети тем временем крайне неоднозначно приняли новое лого: в нашем Телеграм-канале пользователи считают, что старый логотип был лучше.

Старый логотип Новый логотип

Мы решили провести опрос среди читателей нашего сайта: как вам новый логотип МТС? Нравится ли он вам больше старого или уже знаковое яйцо всё же куда больше ассоциируется с популярным оператором связи?