Опрос: как вам новый логотип МТС
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30 марта МТС провела большой ребрендинг, полностью сменив логотип. Дизайнеры отказались от привычного яйца и фирменного шрифта компании, перейдя на более минималистичный вариант.
Как рассказал генеральный директор МТС Вячеслав Николаев, небольшое изменение логотипа в 2019 оказалось недостаточным, поэтому в компании приняли решение провести полноценный ребрендинг. В Сети тем временем крайне неоднозначно приняли новое лого: в нашем Телеграм-канале пользователи считают, что старый логотип был лучше.
Мы решили провести опрос среди читателей нашего сайта: как вам новый логотип МТС? Нравится ли он вам больше старого или уже знаковое яйцо всё же куда больше ассоциируется с популярным оператором связи?
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