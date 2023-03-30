Стартовые продажи шлема PlayStation VR2 полностью провалились — аналитики

22 февраля стартовали продажи PlayStation VR2 — нового шлема виртуальной реальности от Sony. Критики и первые игроки в целом положительно отзывались об устройстве, особенно нахваливая экран, удобство и стильный дизайн.

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Однако продажи самого устройства, кажется, полностью провалились. Как сообщает аналитическое агентство IDC, за первый месяц Sony отгрузила всего 270 тыс. устройств при плане в 1 млн штук. Такой прогноз компания сделала на фоне рекордных предзаказов шлема, однако общий энтузиазм пользователей оказался далеко не таким большим, как предполагалось.

Как считают аналитики из IDC, стартовый провал PS VR2 во многом связан с высокой ценой устройства, а также с общим повышением на цен на продукты первой необходимости во всём мире. Из-за этого потенциальная аудитория предпочитает тратить деньги на совсем другие вещи.

Как отмечают в Bloomberg, недавно Sony снизила прогноз по продажам шлема виртуальной реальности до 1,5 млн единиц. Эту цифру компания ожидает увидеть до конца марта 2024 года, в том числе благодаря скидкам и другим акциям.