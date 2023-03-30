Стали известны цена и характеристики видеокарты RTX 4070

По информации издания VideoCardz, видеокарта RTX 4070 будет продаваться за $ 600 (примерно 46 тыс. рублей). В издании отметили, что хотя цена и установлена, но она может измениться, поскольку NVIDIA часто прибегает к внезапной корректировке цен.

RTX 4070 будет стоить на $ 200 (примерно 15 тыс. рулей) дешевле, чем RTX 4070 Ti, и на $ 100 больше рекомендуемой цены видеокарты RTX 3070.

Что касается спецификаций, то у RTX 4070 будет столько же ядер, сколько и у RTX 3070, но память устройства будет обновлена до технологии GDDR6X, а объём увеличится на 4 ГБ. Несмотря на более узкую шину памяти, у видеокарты будет более высокая максимальная пропускная способность. Устройство будет потреблять 200 Вт — это меньше, чем у RTX 4070 Ti и RTX 3070.

Старт продаж RTX 4070 запланирован на 13 апреля.