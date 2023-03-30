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Россиянин украл много iPhone, чтобы погасить крупный долг за скины в CS:GO

Россиянин украл много iPhone, чтобы погасить крупный долг за скины в CS:GO
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Издание «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Shot рассказало, что 19-летний кладовщик сети «М.Видео» Кирилл украл с рабочего места 15 моделей iPhone и продал их за 320 тыс. рублей. Он сделал это, чтобы погасить микрозаймы, которые набрал для покупки скинов в Counter-Strike: Global Offensive.

После того, как парень взял займы, он некоторое время не отдавал их, после чего его начали выслеживать коллекторы, которые хотели, чтобы он вернул деньги.

Первая попытка обокрасть магазин провалилась. Парень забрал со склада Macbook и девять iPhone, но его заметили по камерам. В итоге злоумышленник вернул технику, а руководство даже не уволило его. Вторая попытка получилась более удачной: в ходе неё парень украл 15 iPhone и продал их за 320 тыс. рублей.

После содеянного Кирилл обратился в полицию и признался в своих действиях.

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