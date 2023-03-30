Киану Ривз назвал свои самые любимые фильмы
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Недавно журналисты поинтересовались у Киану Ривза топом его самых любимых фильмов. Актёр признался, что он очень любит сюрреалистичную картину Дэвида Линча «Голова-ластик», первый фильм по «Звёздным войнам», «Крёстного отца» Фрэнсиса Форда Копполы и криминальную драму «Серпико» с Аль Пачино в главной роли.
Топ-4 любимых фильмов Киану Ривза
- «Голова-ластик» (1977), реж. Дэвид Линч.
- «Звёздные войны: Эпизод 4 — Новая надежда» (1977), реж. Джордж Лукас.
- «Крёстный отец» (1972), реж. Фрэнсис Форд Коппола.
- «Серпико» (1973), реж. Сидни Люмет.
Видео доступно в VK. Права на видео принадлежат Lionsgate.
Киану Ривз решил сделать каскадёрам фильма «Джон Уик 4» необычный подарок — актёр вручил коллегам футболки с указанием количества смертей на экране. Сообщается, что у некоторых это число превышает цифру «20».
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