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Киану Ривз назвал свои самые любимые фильмы

Киану Ривз назвал свои самые любимые фильмы
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Недавно журналисты поинтересовались у Киану Ривза топом его самых любимых фильмов. Актёр признался, что он очень любит сюрреалистичную картину Дэвида Линча «Голова-ластик», первый фильм по «Звёздным войнам», «Крёстного отца» Фрэнсиса Форда Копполы и криминальную драму «Серпико» с Аль Пачино в главной роли.

Топ-4 любимых фильмов Киану Ривза

  1. «Голова-ластик» (1977), реж. Дэвид Линч.
  2. «Звёздные войны: Эпизод 4 — Новая надежда» (1977), реж. Джордж Лукас.
  3. «Крёстный отец» (1972), реж. Фрэнсис Форд Коппола.
  4. «Серпико» (1973), реж. Сидни Люмет.

Видео доступно в VK. Права на видео принадлежат Lionsgate.

Киану Ривз решил сделать каскадёрам фильма «Джон Уик 4» необычный подарок — актёр вручил коллегам футболки с указанием количества смертей на экране. Сообщается, что у некоторых это число превышает цифру «20».

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