Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Sony показала Джейми Фокса, Анитту и Стефена Карри в образах героев из «Человека-паука: Через вселенные»

Sony показала знаменитостей в образе героев из «Человека-паука: Через вселенные»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня Sony анонсировала короткометражку The Spider Within про Майлза Моралеса. Она будет выполнена в стиле «Человека-паука: Через вселенные». Авторы сегодня также представили известных спортсменов, актёров и певиц в ярких образах супергероев «Паучьей вселенной».

Знаменитости в образах супергероев из вселенной «Человека-паука»

Актёр Джейми Фокс

Фото: Twitter

Певица Анитта

Фото: Twitter

Баскетболист Стефен Карри

Фото: Twitter

Актриса Тиффани Хэддиш

Фото: Twitter

Футболист Сон Хын Мин

Фото: Twitter

Издание Empire в этом месяце представило очередное эксклюзивное изображение из мультфильма «Человек-паук: Через вселенные 2». На нём авторы показали Майлза Моралеса и Гвен Стейси, свисающих на крыше одного из зданий.

Как рассказала продюсер Sony Pictures Эми Паскаль, Паучки сильно сблизятся после событий первого мультфильма. Женщина называет «Через вселенные 2» историей любви между двумя супергероями.

Материалы по теме
«Человек-паук: Через вселенные 2» расскажет историю любви Майлза Моралеса и Гвен Стейси

«Человек-паук: Через вселенные» выйдет 2 июня 2023 года.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023