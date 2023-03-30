Sony показала знаменитостей в образе героев из «Человека-паука: Через вселенные»

Сегодня Sony анонсировала короткометражку The Spider Within про Майлза Моралеса. Она будет выполнена в стиле «Человека-паука: Через вселенные». Авторы сегодня также представили известных спортсменов, актёров и певиц в ярких образах супергероев «Паучьей вселенной».
Знаменитости в образах супергероев из вселенной «Человека-паука»
Актёр Джейми Фокс
Фото: Twitter
Певица Анитта
Фото: Twitter
Баскетболист Стефен Карри
Фото: Twitter
Актриса Тиффани Хэддиш
Фото: Twitter
Футболист Сон Хын Мин
Фото: Twitter
Издание Empire в этом месяце представило очередное эксклюзивное изображение из мультфильма «Человек-паук: Через вселенные 2». На нём авторы показали Майлза Моралеса и Гвен Стейси, свисающих на крыше одного из зданий.
Как рассказала продюсер Sony Pictures Эми Паскаль, Паучки сильно сблизятся после событий первого мультфильма. Женщина называет «Через вселенные 2» историей любви между двумя супергероями.
«Человек-паук: Через вселенные» выйдет 2 июня 2023 года.
- 30 марта 2023
-
17:58
-
17:20
-
17:18
-
16:47
-
16:24
-
15:59
-
15:34
-
15:04
-
14:36
-
14:15
-
13:57
-
13:30
-
13:24
-
12:59
-
12:49
-
12:36
-
12:35
-
11:55
-
11:17
-
10:55
-
10:25
-
09:42
-
09:05
-
08:38
-
01:23
-
01:07
-
00:48
-
00:10
- 29 марта 2023
-
23:50
-
21:58
-
21:32
-
21:06
-
20:30
-
19:52
-
19:22