В Epic Games Store бесплатно подарят полное издание Dying Light

По данным известного инсайдера Wario 64, с 6 апреля цифровой магазин Epic Games запустит бесплатную раздачу полного издания зомби-экшена в открытом мире Dying Light. Раздача завершится 12 апреля.

Пока точно неизвестно, смогут ли во время раздачи добавить игру в свою библиотеку игроки из России.

Фото: Twitter

Dying Light изначально вышла в 2015 году на PlayStation 4, Xbox One и на ПК. В 2021-м игра добралась и до Nintendo Switch. Игру на старте игроки и критики приняли тепло. На агрегаторе Metacritic у неё 75 баллов из 100 от критиков и 8,1 из 10 от игроков.

Трейлер Dying Light

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Techland.

Авторы серии зомби-экшенов Dying Light, студия Techland, уже работают над новым проектом — большой игрой в фэнтезийном сеттинге. Этой информацией поделился известный игровой аналитик Benji-Sales. Также он представил первый арт приключения.