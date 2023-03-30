Студия GamesVoice показала целых 20 минут Hogwarts Legacy с русской озвучкой
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GamesVoice презентовала 23-минутный пролог Hogwarts Legacy, который был озвучен актёрами студии. Судя по ролику, фанатов ждёт действительно качественная локализация новой игры по «Гарри Поттеру».
Hogwarts Legacy: геймплейная демонстрация пролога с русской озвучкой
Видео доступно на YouTube-канале GamesVoice. Права на видео принадлежат Warner Bros.
Представители GamesVoice подчеркнули, что сведениями о задействованных актёрах, а также об объёме уже проделанных работ они расскажут в будущих выпусках дневников озвучки.
В конце прошлой недели GamesVoice поделилась вторым видеодневником русской озвучки игры Hogwarts Legacy. Актриса дубляжа Алёна Андронова рассказала в нём о работе над озвучкой нового приключения по вселенной «Гарри Поттера». Она также объяснила разницу между пиратским и официальным дубляжом.
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