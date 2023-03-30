Первые детали дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 раскроют в июне

CD Projekt RED объявила, что уже в июне она начнёт делиться подробностями масштабного дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077.

Потрясные новости, чумба: в июне мы начнём делиться информацией о дополнении #ПризрачнаяСвобода. Не переключайся!

Фото: CD Projekt RED

Остальные подробности представители студии пока держат в секрете. Вероятно, они начнут рассказывать о Phantom Liberty в серии прямых трансляций — примерно так авторы знакомили аудиторию с Cyberpunk 2077.

Phantom Liberty выйдет только на ПК, PS5 и Xbox Series до конца текущего года. Точная дата релиза пока держится в секрете. До консолей прошлого поколения оно не доберётся. Ранее стало известно, что это расширение станет для Cyberpunk 2077 единственным. Изначально их планировалось больше, но авторы изменили свои планы.