Первые детали дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 раскроют в июне
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CD Projekt RED объявила, что уже в июне она начнёт делиться подробностями масштабного дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077.
Потрясные новости, чумба: в июне мы начнём делиться информацией о дополнении #ПризрачнаяСвобода. Не переключайся!
Фото: CD Projekt RED
Остальные подробности представители студии пока держат в секрете. Вероятно, они начнут рассказывать о Phantom Liberty в серии прямых трансляций — примерно так авторы знакомили аудиторию с Cyberpunk 2077.
Phantom Liberty выйдет только на ПК, PS5 и Xbox Series до конца текущего года. Точная дата релиза пока держится в секрете. До консолей прошлого поколения оно не доберётся. Ранее стало известно, что это расширение станет для Cyberpunk 2077 единственным. Изначально их планировалось больше, но авторы изменили свои планы.
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