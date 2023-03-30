В Counter-Strike 2 можно видеть врагов сквозь стены

В бете Counter-Strike 2 нашли встроенный чит «воллхак», который позволяет видеть противников сквозь стены. Наличие чита заметили участники тестирования шутера.

Профессиональный киберспортсмен по CS:GO Эрик «fl0m» Флом использовал команду cl_physics_highlight_active 5 прямо на трансляции игры на Twitch, показав аудитории, что чит действительно есть в сиквеле культового командного боевика. Сообщается, что обнаружившие «воллхак» тестеры начали активно его использовать.

Работа «воллхака» в Counter-Strike 2

Видео доступно в VK. Права на видео принадлежат Valve.

Видео доступно в VK. Права на видео принадлежат Valve.

Те, кто получил доступ к бете Counter-Strike 2, призвали Valve убрать чит из шутера, чтобы игра была честной для всех. Компания пока никак не прокомментировала ситуацию.

Бывший киберспортсмен Ховик KQLY Товмасян недавно похвастался тем, что, будучи забаненным античитом Valve, он получил приглашение на тест Counter-Strike 2. Об этом игрок сообщил в своём «твиттере».