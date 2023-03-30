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В открытую бету Diablo 4 наиграли почти 62 млн часов

Открытая бета Diablo 4 завершилась 27 марта. Blizzard решила подвести её итоги, предоставив аудитории подробную статистику теста. Выяснилось, что тестирующие проект геймеры провели в игре почти 62 млн часов, а самыми популярными классами стали «волшебник» и «некромант».

Blizzard назвала открытую бету Diablo 4 «крупнейшей бета-версией в истории франшизы Diablo».

Статистика беты Diablo 4

Количество сыгранных часов — 61,5 млн.

Количество смертей игроков — 46,9 млн.

Самые популярные классы — волшебник и некромант.

Убитых монстров — 29,25 млрд.

Игроков, убитых Мясником — 1,7 млн.

Мясников, убитых игроками — 576 тыс.

Погибших от Ашавы игроков — 10,1 млн.

Количество убийств Ашавы — 107 тыс.

Количество убийств Ашавы в одиночку — почти 1 (но не факт).

Полученных рюкзаков с волчонком — 2,6 млн.

Фото: Blizzard