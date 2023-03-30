Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В открытую бету Diablo 4 наиграли почти 62 млн часов

В открытую бету Diablo 4 наиграли почти 62 млн часов
Аудио-версия:
Комментарии

Открытая бета Diablo 4 завершилась 27 марта. Blizzard решила подвести её итоги, предоставив аудитории подробную статистику теста. Выяснилось, что тестирующие проект геймеры провели в игре почти 62 млн часов, а самыми популярными классами стали «волшебник» и «некромант».

Blizzard назвала открытую бету Diablo 4 «крупнейшей бета-версией в истории франшизы Diablo».

Статистика беты Diablo 4

  • Количество сыгранных часов — 61,5 млн.
  • Количество смертей игроков — 46,9 млн.
  • Самые популярные классы — волшебник и некромант.
  • Убитых монстров — 29,25 млрд.
  • Игроков, убитых Мясником — 1,7 млн.
  • Мясников, убитых игроками — 576 тыс.
  • Погибших от Ашавы игроков — 10,1 млн.
  • Количество убийств Ашавы — 107 тыс.
  • Количество убийств Ашавы в одиночку — почти 1 (но не факт).
  • Полученных рюкзаков с волчонком — 2,6 млн.

Фото: Blizzard

Материалы по теме
Blizzard скоро ответит на все жалобы игроков по поводу беты Diablo 4
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023