В открытую бету Diablo 4 наиграли почти 62 млн часов
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Открытая бета Diablo 4 завершилась 27 марта. Blizzard решила подвести её итоги, предоставив аудитории подробную статистику теста. Выяснилось, что тестирующие проект геймеры провели в игре почти 62 млн часов, а самыми популярными классами стали «волшебник» и «некромант».
Blizzard назвала открытую бету Diablo 4 «крупнейшей бета-версией в истории франшизы Diablo».
Статистика беты Diablo 4
- Количество сыгранных часов — 61,5 млн.
- Количество смертей игроков — 46,9 млн.
- Самые популярные классы — волшебник и некромант.
- Убитых монстров — 29,25 млрд.
- Игроков, убитых Мясником — 1,7 млн.
- Мясников, убитых игроками — 576 тыс.
- Погибших от Ашавы игроков — 10,1 млн.
- Количество убийств Ашавы — 107 тыс.
- Количество убийств Ашавы в одиночку — почти 1 (но не факт).
- Полученных рюкзаков с волчонком — 2,6 млн.
Фото: Blizzard
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