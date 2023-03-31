Звезда «Друзей» Дженнифер Энистон: раньше люди не были такими чувствительными к шуткам
Поделиться
Звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон поделилась своим мнением о современных комедиях. По словам актрисы, комикам и комедийным актёрам с каждым годом становится всё труднее, потому что им приходится быть очень и очень осторожными в своих шутках.
Комедия эволюционировала, кино эволюционировало. Сейчас всё стало немного сложнее, потому что людям нужно быть очень осторожными. Это усложняет задачу для комедийных актёров, ведь красота комедии в том, чтобы смеяться над собой и над жизнью вокруг.
Энистон отметила, что нынешнее поколение смотрит на сериалы другим взглядом, поэтому многие шутки в «Друзьях» им могут показаться оскорбительными. При этом дело не в том, что авторы хотели кого-то обидеть — просто в 90-е аудитория бы не обиделась, а просто посмеялась бы над собой.
Выросло целое поколение людей и детей, которые сейчас пересматривают эпизоды «Друзей» и считают шутки в них оскорбительными. В сериале были моменты, которые нам, видимо, следовало бы лучше продумать. Но я не думаю, что в те времена люди были такими чувствительными, как сейчас.
Ранее одна из шоураннеров культового сериала «Друзья» Марта Кауффман извинилась за то, что среди исполнителей главных ролей не было темнокожих героев. Создатели шоу в 90-х попросту не задумывались об инклюзивности.
Материалы по теме
Комментарии
- 31 марта 2023
-
01:01
-
00:49
-
00:31
-
00:16
- 30 марта 2023
-
23:59
-
23:40
-
21:47
-
21:34
-
21:09
-
20:35
-
20:14
-
19:51
-
19:29
-
18:58
-
18:25
-
17:58
-
17:20
-
17:18
-
16:47
-
16:24
-
15:59
-
15:34
-
15:04
-
14:36
-
14:15
-
13:57
-
13:30
-
13:24
-
12:59
-
12:49
-
12:36
-
12:35
-
11:55
-
11:17
-
10:55
Партнерский контент