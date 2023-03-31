Evil Dead: The Game по «Зловещим мертвецам» выйдет в Steam в конце апреля

Saber Interactive анонсировала полное издание Evil Dead: The Game — Game of the Year Edition, которое выйдет 26 апреля. В этот же день оно появится на ПК в Steam: ранее игра почти целый год пробыла эксклюзивом магазина Epic Games Store.
Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Saber Interactive
Evil Dead: The Game — это мрачный кооперативный экшен от Saber Interactive, который основан на культовой вселенной «Зловещих мертвецов». В игре группе персонажей нужно отбиваться от армии прожорливых зомби, чтобы выжить.
Игра вышла 13 мая 2022 года и получила в целом положительные отзывы от критиков и игроков. На агрегаторе Metacritic средняя оценка экшена составляет 76/100: пресса хвалит проект за разнообразие, атмосферу культовой франшизы и весёлый геймплей.
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