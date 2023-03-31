В России хотят перестать продавать игры для ПК на дисках
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По информации газеты «Известия», крупные цифровые ритейлеры России не планируют ввозить в страну дисковые версии свежих игр на ПК. Отмечается, что в ближайшее время ритейлеры хотят полностью прекратить продажи ПК-игр на дисках.
Источник газеты подчеркнул, что у развития этого бизнеса нет никаких перспектив, да и в современное время большей популярностью пользуются цифровые версии игр.
Российский бизнес не видит перспектив у игр для ПК на дисках. Дело в том, что отечественные геймеры привыкли к низким ценам, и когда физический носитель привозят и продают по цене от 3 тыс. рублей и выше, игроки просто их не берут.
К тому же в наше время дисковые версии тайтлов стоят дороже, чем раньше. Это связано с тем, что диски стали привозить из-за рубежа не напрямую, а через параллельный импорт.
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