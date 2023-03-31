В России переполнились склады с электроникой

Газета «Известия» сообщила, что в России оказались переполнены склады с электроникой. Из-за этого продавцы вынуждены продавать смартфоны, аксессуары к ним и многие другие устройства со скидкой, что, непосредственно, плюс для потребителей.
Отмечается, что продажи в ритейлерах в конце марта сократились на 30%. Из-за опасения дефицита в Россию ввезли избыточное количество товара, а теперь весь этот товар находится на складах. Устройства Apple и Samsung раскупают довольно быстро, а китайские гаджеты не продаются так хорошо.
На складах очень много продукции — у кого-то больше, у кого-то меньше, но спрос падает, а гаджеты надо распродавать.
Несмотря на сложившуюся ситуацию, спрос на гаджеты может вырасти вновь к началу школьного сезона, и тогда склады освободятся. Переполнение складов отрицательно складывается на продавцах, а для потребителей это преимущество, ведь распродавать товары будут со скидками.
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