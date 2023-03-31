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По интернету уже гуляют спойлеры мультфильма Super Mario Bros.

По интернету уже гуляют спойлеры мультфильма Super Mario Bros.
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Издание Comic Book сообщило, что в сети уже гуляет очень много спойлеров мультфильма Super Mario Bros. Казалось бы, в проекте не должно быть чего-то неожиданного, но журналисты Comic Book говорят об обратном.

По их словам, в картине есть кое-что, о чём лучше не знать до того, пока зрители сами не посмотрят. Отмечается, что это не просто слухи, а полноценные сюжетные моменты и фрагменты, которые распространяют в Reddit, «Твиттере» и других площадках.

Персонажей в проекте озвучили Крис Пратт, Аня Тейлор-Джой, Джек Блэк, Сет Роген и другие.

Производством картины занимаются студия Illumination и компания Nintendo. Мультфильм Super Mario Bros. выйдет уже 5 апреля, однако до России лента официально не доберётся.

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