На Netflix вышло «Загадочное убийство 2» — детектив с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон

31 марта в онлайн-кинотеатре Netflix состоялась премьера «Загадочного убийства 2» — продолжения комедийного детектива, вышедшего в 2019 году. Главные роли в картине сыграли Адам Сэндлер («Притворись моей женой») и Дженнифер Энистон («Друзья»). Ленту можно посмотреть в оригинальной озвучке с русскими субтитрами.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

События «Загадочного убийства 2» разворачиваются через четыре года после финала первого фильма. Ник Спитц и Одри Спитц решают отдохнуть от своего детективного агентства и отпраздновать свадьбу друга семьи на частном острове. Однако всё идёт не по плану, и сыщикам приходится проявить всю свою смекалку, чтобы выбраться оттуда живыми.