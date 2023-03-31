На Netflix вышло «Загадочное убийство 2» — детектив с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон
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31 марта в онлайн-кинотеатре Netflix состоялась премьера «Загадочного убийства 2» — продолжения комедийного детектива, вышедшего в 2019 году. Главные роли в картине сыграли Адам Сэндлер («Притворись моей женой») и Дженнифер Энистон («Друзья»). Ленту можно посмотреть в оригинальной озвучке с русскими субтитрами.
Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.
События «Загадочного убийства 2» разворачиваются через четыре года после финала первого фильма. Ник Спитц и Одри Спитц решают отдохнуть от своего детективного агентства и отпраздновать свадьбу друга семьи на частном острове. Однако всё идёт не по плану, и сыщикам приходится проявить всю свою смекалку, чтобы выбраться оттуда живыми.
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