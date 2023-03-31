Российские разработчики видеоигр хотят выйти на рынок Китая в обход гигантских очередей

29 марта в АНО «Цифровая экономика» прошла стратегическая сессия, посвященная проблемам продвижения российского ПО за рубежом, в первую очередь в Китае. Участники российского рынка видеоигр определились с господдержкой, которая нужна для выхода на рынок КНР. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Так, российские разработчики видеоигр просят у государства поддержать создание новых крупных мультиплеерных проектов (ММО), помочь в сотрудничестве с китайскими компаниями по разработке видеоигр, а также выделить 50 особых лицензий в год для ускоренного выхода российских видеоигр на рынок Китая.

Последний пункт особенно важен из-за очереди на одобрение цензурным регулятором. Российские разработчики хотят пройти процедуру в обход общей очереди, ведь она «растянулась на три—пять лет вперёд». Как правило, Китай выдаёт 30–40 лицензий в год, однако регулятор не отчитывается о принципах отбора, а также может не выдать лицензию даже играм, которые предварительно одобрило, отмечает зампред комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения АЮР Борис Едидин.

Выход на китайский рынок очень важен для любых разработчиков из-за невероятно большой аудитории — более 664 млн человек. Даже с учётом больших комиссий в Китае многие разработчики пытаются получить разрешение на выпуск своих проектов в стране ради увеличения аудитории.