Marvel обеспокоена арестом Джонатана Мэйджорса и держит связь с актёром — инсайдер

26 марта актёра Джонатана Мэйджорса, известного по роли Канга Завоевателя в «Человеке-муравье 3» и будущих фильмах Marvel, арестовали по подозрению в домогательствах и нападении на 30-летнюю женщину. Несмотря на все доводы адвокатов, обвинения с актёра пока не сняты. Из-за этого сотрудничество с ним уже приостановила армия США.
Представители Marvel тем временем продолжают хранить молчание по поводу невероятно важного для них инцидента. Джонатан Мэйджорс — ключевой актёр будущих фильмов киновселенной, ведь Канг Завоеватель должен стать главным злодеем будущих «Мстителей 5». Кроме того, он также появится во втором сезоне «Локи» и наверняка заглянет в другие проекты студии.
Как рассказал инсайдер Джефф Снайдер, в Marvel очень обеспокоены ситуацией и с момента инцидента общаются с агентом актёра. В компании надеются на быстрое разрешение конфликта, однако допускают, что всё может пойти по совсем иному сценарию. Судя по всему, речь может идти в том числе о полной замене актёра.
Тем временем Мейджорс и его адвокаты продолжают отрицать все обвинения женщины и готовы доказать его невиновность в суде.
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