Мишель Родригес не вернулась в «Аватар 2» — несмотря на уговоры Джеймса Кэмерона
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Во время интервью изданию Vanity Fair Мишель Родригес, сыгравшая в первой части «Аватара» пилота Труди Чакон, рассказала, что Джеймс Кэмерон предлагал как бы воскресить её героиню для появления во второй части.
По словам Родригес, она отказала Кэмерону в возвращении, пошутив, что её героини и без этого постоянно возвращаются. Актриса посчитала, что четвёртый раз это будет точно лишним.
Недавно я увидела Джеймса и он мне сказал: «Я подумал: а что, если Мишель вернётся? Многие другие персонажи смогли вернуться. Я тут же сказала: «Нет, этого нельзя делать — я умерла как мученица». Я вернулась в «Обители зла», хотя не должна была, я вернулась в «Мачете», хотя не должна была. Я вернулся к Летти, хотя тоже не должна была. Мы не можем сделать это в четвёртый раз, было бы слишком.
Напомним, что Труди Чакон погибла в первом «Аватаре», защищая на'ви от нападения людей. Увидеть актрису можно будет в «Форсаже 10» 19 мая 2023 года.
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