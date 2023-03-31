Мишель Родригес не вернулась в «Аватар 2» — несмотря на уговоры Джеймса Кэмерона

Во время интервью изданию Vanity Fair Мишель Родригес, сыгравшая в первой части «Аватара» пилота Труди Чакон, рассказала, что Джеймс Кэмерон предлагал как бы воскресить её героиню для появления во второй части.

По словам Родригес, она отказала Кэмерону в возвращении, пошутив, что её героини и без этого постоянно возвращаются. Актриса посчитала, что четвёртый раз это будет точно лишним.

Недавно я увидела Джеймса и он мне сказал: «Я подумал: а что, если Мишель вернётся? Многие другие персонажи смогли вернуться. Я тут же сказала: «Нет, этого нельзя делать — я умерла как мученица». Я вернулась в «Обители зла», хотя не должна была, я вернулась в «Мачете», хотя не должна была. Я вернулся к Летти, хотя тоже не должна была. Мы не можем сделать это в четвёртый раз, было бы слишком.

Напомним, что Труди Чакон погибла в первом «Аватаре», защищая на'ви от нападения людей. Увидеть актрису можно будет в «Форсаже 10» 19 мая 2023 года.