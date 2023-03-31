Фото: потрёпанный Хоакин Феникс на съёмках «Джокера 2»

В сети обнародовали ещё одну пачку фотографий со съёмок «Джокера 2» в Нью-Йорке. В этот раз фотограф зафиксировал Хоакина Феникса в образе потрёпанного антигероя, который в грязной одежде и размазанным на лице гримом идёт по улице, а потом сидит и с грустным видом курит.
Хоакин Феникс в образе Джокера на съёмках фильма «Джокера: Безумие на двоих»
Фото: JASON HOWARD/BAUER-GRIFFIN/GC IMAGES
Фото: JASON HOWARD/BAUER-GRIFFIN/GC IMAGES
Фото: JASON HOWARD/BAUER-GRIFFIN/GC IMAGES
Фото: JASON HOWARD/BAUER-GRIFFIN/GC IMAGES
Фото: JASON HOWARD/BAUER-GRIFFIN/GC IMAGES
Фото: JASON HOWARD/BAUER-GRIFFIN/GC IMAGES
Ранее в сеть просочились фотографии Леди Гаги в образе Харли Квинн. Судя по изображениям, актриса, певица и обладательница «Оскара» за лучшую песню заметно похудела для этой роли. Напомним, Хоакин Феникс ради воплощения образа Джокера сидел на жёсткой диете, и для сиквела он тоже сбросил вес.
Премьера «Джокера: Безумие на двоих» состоится 4 октября 2024 года. Лента не войдёт в новую киновселенную DC Джеймса Ганна и будет развиваться параллельно общему канону с Робертом Паттинсоном и другими актёрами.
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