Что нужно знать про обновление 3.6 для Genshin Impact

Студия HoYoverse провела традиционный стрим, в котором раскрыла детали предстоящего крупного обновления для Genshin Impact.
Патч 3.6, как и ожидалось, выйдет 12 апреля. Он добавит в игру двух играбельных персонажей, а также новую локацию и новый сюжетный квест.
Видео доступно на YouTube-канале AZureMacc. Права на видео принадлежат HoYoverse.
Новые персонажи — Бай Чжу и Кавех
В новой версии Genshin Impact можно будет сыграть за двух героев, которые ранее появлялись в ходе сюжета.
- Бай Чжу — лекарь из хижины Бубу в городе Ли Юэ, пятизвёздочный каталист, владеющий стихией дендро (природа);
- Кавех — архитектор из Сумеру, сосед Аль-Хайтама. Сражается двуручным мечом, стихия — дендро, редкость — четыре звезды.
Также с Бай Чжу будет связан отдельный сюжетный квест.
Фото: HoYoverse
Фото: HoYoverse
Баннеры в Genshin Impact 3.6
Во время молитвы ивенты позволят получить как старых персонажей, так и новых героев.
- Первая половина патча (с 12 апреля по 3 мая) — баннеры с Нахидой и Нилу;
- Вторая половина (с 4 по 24 мая) — Бай Чжу, Гань Юй и Кавех.
Фото: HoYoverse
Новая локация
В следующей версии Genshin Impact будет открыт новый участок пустыни в регионе Сумеру.
Там будет происходить действие сюжетной главы, появятся новые враги и подземелья с двумя наборами артефактов. Во время выполнения квеста в локации также будет возможность летать в виде феи.
Фото: HoYoverse
Новые сюжетные задания
- Новая глава в пустынной локации;
- Второй квест с Нахидой и первый — с новым персонажем Бай Чжу;
- Квест-встреча с Лайлой.
Фото: HoYoverse
Ивенты в патче 3.6 для Genshin Impact
Временное событие будет большим. Оно содержит сразу несколько активностей, включая арены со сражениями и мини-игры. За выполнение этих активностей можно бесплатно получить персонажа Фарузан и различные игровые ресурсы.
Помимо этого, по ходу версии планируется добавить два небольших боевых ивента. На протяжении нескольких дней в подземельях будут доступны бонусные награды повышения талантов.
Отдельный ивент будет посвящён полётам за фею по новой локации.
Фото: HoYoverse
Другие обновления
- Два новых набора артефактов — один направлен на увеличение гидро-урона, другой повышает здоровье и урон от стихий.
- Два новых босса, а также новые виды врагов;
- Новое оружие — катализатор редкостью пять звёзд (скорее всего, лучшее оружие для Бай Чжу).
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