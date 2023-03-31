Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Что нужно знать про обновление 3.6 для Genshin Impact

Студия HoYoverse провела традиционный стрим, в котором раскрыла детали предстоящего крупного обновления для Genshin Impact.

Патч 3.6, как и ожидалось, выйдет 12 апреля. Он добавит в игру двух играбельных персонажей, а также новую локацию и новый сюжетный квест.

Видео доступно на YouTube-канале AZureMacc. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Новые персонажи — Бай Чжу и Кавех

В новой версии Genshin Impact можно будет сыграть за двух героев, которые ранее появлялись в ходе сюжета.

Бай Чжу — лекарь из хижины Бубу в городе Ли Юэ, пятизвёздочный каталист, владеющий стихией дендро (природа);

— лекарь из хижины Бубу в городе Ли Юэ, пятизвёздочный каталист, владеющий стихией дендро (природа); Кавех — архитектор из Сумеру, сосед Аль-Хайтама. Сражается двуручным мечом, стихия — дендро, редкость — четыре звезды.

Также с Бай Чжу будет связан отдельный сюжетный квест.

Фото: HoYoverse

Фото: HoYoverse

Баннеры в Genshin Impact 3.6

Во время молитвы ивенты позволят получить как старых персонажей, так и новых героев.

Первая половина патча (с 12 апреля по 3 мая) — баннеры с Нахидой и Нилу;

Вторая половина (с 4 по 24 мая) — Бай Чжу, Гань Юй и Кавех.

Фото: HoYoverse

Новая локация

В следующей версии Genshin Impact будет открыт новый участок пустыни в регионе Сумеру.

Там будет происходить действие сюжетной главы, появятся новые враги и подземелья с двумя наборами артефактов. Во время выполнения квеста в локации также будет возможность летать в виде феи.

Фото: HoYoverse

Новые сюжетные задания

Новая глава в пустынной локации;

Второй квест с Нахидой и первый — с новым персонажем Бай Чжу;

Квест-встреча с Лайлой.

Фото: HoYoverse

Ивенты в патче 3.6 для Genshin Impact

Временное событие будет большим. Оно содержит сразу несколько активностей, включая арены со сражениями и мини-игры. За выполнение этих активностей можно бесплатно получить персонажа Фарузан и различные игровые ресурсы.

Помимо этого, по ходу версии планируется добавить два небольших боевых ивента. На протяжении нескольких дней в подземельях будут доступны бонусные награды повышения талантов.

Отдельный ивент будет посвящён полётам за фею по новой локации.

Фото: HoYoverse

Другие обновления